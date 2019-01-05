مصر.. براءة رئيس ديوان “مبارك” السابق من “الكسب غير المشروع”

أيدت محكمة مصرية براءة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسني مبارك، من تهمة الكسب غير المشروع، وذلك بعد أن رفضت طعن النيابة على حكم البراءة الصادر من محكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عبدالله خلف الله، قضت في شباط/فبراير 2017 ببراءة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، وجمال عبدالمنعم حلاوة، شقيق زوجته في اتهامهما بالكسب غير المشروع.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة جميل سعيد، دفاع عزمي، الذي دفع بانتفاء الشبهة الجنائية في حصوله على شقة “سان ستيفانو”، مؤكدًا أن جميع الوزراء حصلوا على شقق في نفس المكان، وقال إنه لا يطمئن إلى تقارير اللجان الرقابية في القضية؛ لأن محكمة النقض قالت في قضية أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، إنها لا تطمئن إلى تقارير اللجان.

وكانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة عزمي بالسجن 7 سنوات وتغريمه 36 مليون جنيه، وإلزامه برد نفس المبلغ، في قضية الكسب غير المشروع، في مبالغ قُدرت بـ42 مليونًا و598 ألفًا و514 جنيهًا، تنوعت بين الهدايا العينية والمالية من بعض المؤسسات الصحفية القومية والتحف الأثرية التي عُثر عليها داخل منزل المتهم، كما قضت المحكمة بحبس حلاوة، شقيق زوجته، سنة مع الشغل.