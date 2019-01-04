بسبب علاقة عاطفية فاشلة.. طالب مصري ينتحر بإلقاء نفسه من الطابق الـ16

أقدم طالب جامعي مصري في عقده الثاني، على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الـ16 بعقار في منطقة العصافرة قبالة شرق سواحل الإسكندرية شمال مصر؛ بسبب فشل علاقته العاطفية.

وانتقلت الجهات الأمنية المسؤولة إلى موقع الحادث على الفور؛ إثر بلاغ يفيد بوفاة شخص بشارع الشهداء بمنطقة العصافرة؛ لنقل الجثة إلى المشرحة ومباشرة التحريات.

وكشفت التحريات الأولية لرجال الأمن، انتحار “ع.ال.م” 21 عامًا، طالب جامعي، بإلقاء نفسه من أعلى سطح العقار بالطابق الـ16.

وبحسب شقيقته، فإن شقيقها المتوفى كان يعاني من حالة نفسية سيئة؛ نتيجة فشله في علاقة عاطفية، وكان يتلقى العلاج، إلا أنه غافلهم وألقى نفسه من أعلى العقار.

تجدر الإشارة، إلى أن مصر شهدت، خلال الأشهر الماضية، تزايد حالات الانتحار؛ لأسباب تعود لظروف نفسية أو خلافات أسرية.

وتكشف أحدث الإحصائيات المتاحة على الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية، أن هناك 88 حالة انتحار من بين كل 100 ألف مصري، علمًا بأن عدد سكان مصر يبلغ 100 مليون نسمة، وهناك قرابة 88 ألف شخص ينتحرون كل عام.