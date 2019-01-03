فلاح مصري يذبح جاره عقابًا على مرور زوجته من أرضه الزراعية

أقدم فلاح على ذبح جاره، اليوم الخميس، في أحد مراكز محافظة الشرقية في مصر، عقابًا له على مرور زوجته من أرض زراعية مملوكة له.

وتشير التفاصيل، إلى أن فلاحًا يبلغ من العمر 37 عامًا دخل في مشاجرة مع جاره بعد مرور زوجة الأخير من الأرض الزراعية الخاصة بالأول، مدعيًا قيامها بإتلاف مزروعاته بدهسها بقدميها.

وتطورت المشاجرة ليقوم صاحب الأرض بمعاقبة جاره أمام زوجته بقتله ذبحًا مستخدمًا آلة حادة.

وألقت الجهات الأمنية في محافظة الشرقية القبض على المتهم للتحقيق معه تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة والجهات القضائية، كما أحالت جثمان القتيل إلى الطب الشرعي لتشريحها وكتابة التقرير النهائي، قبل التصريح بدفنه.

وكانت تقارير أمنية مصرية ومؤشرات دولية، قد أظهرت أن معدلات الجريمة في مصر تضاعفت منذ عام 2011 حتى الآن، حيث احتلت مصر المركز الثالث عربيًا في تقرير مؤشر الجريمة العالمي لعام 2016.

وأكدت تقارير أعدتها وزارة الداخلية المصرية، أن جرائم القتل العمد ارتفعت بنسبة 130%، والسرقة بالإكراه زادت بنسبة 350%، بينما ارتفعت سرقة السيارات إلى 500%.