زلزال يضرب قرب القاهرة.. والسكان يشعرون بهزة أرضية خفيفة

قال شهود عيان إن سكان مناطق عديدة بالعاصمة المصرية شعروا بهزة أرضية خفيفية، جراء ما قيل إنه زلزال ضرب المدينة.

وتحدث سكان العديد من مناطق القاهرة كالمقطم والمعادي والقاهرة الجديدة عن شعورهم بالهزة الأرضية.

وشعر أيضا سكان في كل من مدينة العاشر من رمضان والجيزة بالهزة الأرضية.

ونقلت صحيفة “الوطن” المصرية عن أحمد بدوي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الشبكة القومية للزلازل، أن القاهرة الكبرى تعرضت في الساعة 12:35 دقيقة ظهرا (توقيت محلي) لهزة أرضية.

وقال بدوي، إن شدة الهزة الأرضية بلغت 4 ردجات على مقياس ريختر، ومركزها شمال غرب القطامية بالقاهرة، مؤكدا أن سكان القاهرة الكبرى شعروا بالهزة، فضلا عن أجزاء من الجيزة ومحافظات الدلتا شعرت بها أيضا.

وقال مركز مستقل لمتابعة رصد الزلازل إن شدة الهزة بلغت 4.3 درجة ومركزها يبعد نحو 40 كلم شرق القاهرة .

Felt #earthquake (#زلزال) M4.3 strikes 50 km E of #Cairo (#Egypt) 39 min ago. Please report to: https://t.co/BKPh3awRYZ pic.twitter.com/4dMCQvW5np

— EMSC (@LastQuake) December 31, 2018