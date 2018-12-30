انتحار سائح أمريكي بإلقاء نفسه في مياه النيل

أقدم سائح أمريكي على الانتحار في مياه نهر النيل بمصر، حيث كان برفقة زوجته أثناء قيامهما بجولة سياحية على متن فندق عائم بين محافظتي الأقصر وأسوان، الأحد.

ونجحت إدارة المسطحات المائية في انتشال جثة السائح، وأبلغت السفارة الأمريكية في مصر بالحادثة تمهيدًا لنقل جثة السائح.

وبحسب شهود عيان فإن السائح صعد إلى سطح الباخرة “ر. ل” وألقى بنفسه في مياه النيل بعدما نزع متعلقاته الشخصية على الباخرة.

وقال مصدر مسؤول بشرطة السياحة والآثار في الأقصر، فضَّل عدم ذكر اسمه، “إن سائحين إيطاليين شاهدا السائح أثناء قفزه في مياه النيل، لكنهما لم يدركا أنه كان يحاول الانتحار ولم يستطيعا إنقاذه”.

وأشار إلى أنه تم استجواب زوجته التي أكدت أنه لا شبهة جنائية في الحادثة، وأصرت على استكمال رحلتها النيلية بين الأقصر وأسوان.