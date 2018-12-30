شك في وجود علاقة له مع زوجته.. مصري يقتل جاره بطريقة مروعة

أقدم مصري على قتل جاره بطريقة مروعة عبر ضربه بـ”مطرقة” على رأسه حتى انفجرت جمجمته، في محافظة أسيوط بصعيد مصر، وذلك لشكه في وجود علاقة بين الضحية وزوجته.

وفي التفاصيل، تلقى مركز شرطة البدارى في مديرية أمن أسيوط، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة “تامر م.ح” حاصل على “ليسانس حقوق”، في قطعة أرض زراعية جوار مصرف، وإصابته بكسور في الجمجمة.

وبالبحث والتحري توصلت جهود فريق البحث الجنائي، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة “عمران أ.ع “، عامل، وهو “جار المجنى عليه” وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة لشكه في وجود علاقة بين زوجته “هدير .م” والمجني عليه، فعقد العزم على التخلص منه، فقام بالاتصال به هاتفيًّا وطلب منه الحضور لمكان الواقعة، وعقب حضوره عاجله بالتعدي عليه بالضرب على رأسه بمطرقة حتى أودى بحياته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

وارتفعت معدلات الجريمة في مصر، خلال العقود الماضية بشكل يثير القلق، لكن خبراء يرجعون ذلك لانخفاض مستويات التعليم، وتدني المستوى الاقتصادي للأفراد.