كندا تحذر رعاياها من السفر إلى عدة مدن مصرية بسبب الوضع الأمني

أصدرت السفارة الكندية في القاهرة، تحذيرًا لرعاياها تحثهم فيه على عدم السفر إلى مصر بسبب “الأوضاع الأمنية التي لا يمكن التنبؤ بها”.

يأتي ذلك بعد يوم من مقتل 3 فيتناميين ومرشد سياحي مصري وإصابة 12 آخرين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة سياحية قرب موقع الأهرامات الأثري الشهير في محافظة الجيزة.

ودعت السفارة، في بيان عبر موقها الإلكتروني، رعاياها إلى “تجنب السفر إلى شبه جزيرة سيناء، بسبب الأنشطة الإرهابية والعمليات العسكرية التي تشنها القوات المسلحة في المنطقة”.

وتابع: “يجب تفادي السفر إلى مدينتي الإسماعيلية والسويس بسبب الأوضاع الأمنية التي لا يمكن التنبؤ بها”.

كما دعت السفارة إلى “تجنب التواجد في المنطقة الحدودية مع ليبيا، كواحات سيوة والداخلة والفرافرة؛ بسبب عمليات التهريب والأنشطة الإرهابية وتواجد الجماعات المسلحة والعمليات العسكرية الجارية هناك”.

لكن السفارة شددت، على أن هذا التحذير لا ينطبق على السفر إلى “منتجعات مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وما حولها من منتجعات، وشرم الشيخ، وكذلك الأماكن السياحية بمدينتي الأقصر وأسوان”.

وطالبت الرعايا الكنديين بـ”توخي أقصى درجات الحيطة والحذر”.

ووجهت السفارة رسالة إلى الكنديين بأنه “في حالة اتخاذ قرار بالسفر إلى مصر، يتعين التعامل مع الشركات السياحية الكبرى التي تحظى بقدر كبير من السمعة الجيدة، لمعرفتها الوثيقة بالوضع الأمني في البلاد”.