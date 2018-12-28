السلطات المصرية تكشف عن تفاصيل “صادمة” بشأن هجوم الهرم

أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، مساء الجمعة، تفاصيل مثيرة بشأن حادث التفجير الذي استهدف حافلة كانت تقل سياحًا في منطقة الهرم.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب تفقده المصابين، إنّ “الأوتوبيس السياحي الذي جرى استهدافه خرج عن المسار الذي وضعته قوات الأمن لتأمين الفوج السياحي دون أن يبلغ عن خط سيره”، وهو ما يشير إلى أنّ ثمة أطراف متهمة بالتنسيق الزيارة السياحية متعاونة مع مرتكبي الحادث.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنّ حادثة تأتي ضمن “صراع مع التنظيمات الإرهابية سيظل موجودًا سواء في مصر أو بقية دول العالم، وهو ما يحتاج تكاتفًا لمواجهة تلك المخططات”.

وأوضح أن الدولة بكافة أجهزتها في حالة استنفار لمتابعة تداعيات التفجير، سواء الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزيري الصحة والداخلية وغيرهم من الجهات المعنية.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت مساء الجمعة، مقتل سائحين فيتناميين، وإصابة 10 آخرين، في تفجير استهدف حافلة سياحية، على طريق سقارة الشهير بمحافظة الجيزة، فيما توفي شخص متأثرا بإصابته بعد الحادث.