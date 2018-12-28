مصر.. قتيلان و10 جرحى بتفجير حافلة سياح في منطقة الهرم‎ (صور)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء اليوم الجمعة، مقتل سائحين فيتناميين، وإصابة 10 آخرين، في تفجير استهدف حافلة سياحية، على طريق سقارة الشهير بمحافظة الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي: “انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاة بجوار سور في شارع المريوطية في الجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل 14 سائحا فيتناميًا”.

وأضاف البيان أن التفجير “أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين، بالإضافة إلى سائق الأتوبيس، ومندوب شركة السياحة، وهو مصري الجنسية”.

وأشار البيان إلى أن “الأجهزة الأمنية انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، وأن عمليات الفحص جارٍ استكمالها”.

وأظهرت صور متداولة من مكان الحادث حافلة متفحمة، إثر الانفجار، الذي يعد ضربة للقطاع السياحي في مصر.

وقال مصدر أمني في مديرية أمن الجيزة لـ”إرم نيوز” إنّ وزيري الصحة والداخلية انتقلا على الفور إلى موقع الحادث، حيث فرضت قوات الأمن طوقًا على محيط الحادث.

وبدورهم أفاد شهود عيان من محيط الحادث بأنّ عبوة أخرى ناسفة تم تفكيكها قرب الحافلة خلال عمليات التمشيط التي أجرتها أجهزة الأمن والحماية المدنية عقب الانفجار.