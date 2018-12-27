إغلاق 5 موانئ مصرية لسوء الأحوال الجوية‎

تشهد مصر موجة من الطقس السيئ على كافة أنحاء البلاد، من المتوقع أن تمتد حتى السبت المقبل، أدت إلى إغلاق 5 موانئ وتعطيل حركة المرور في عدة شوارع رئيسية.

وتسبَّبت شدة الرياح واضطراب البحر في غلق موانئ، هي: الإسكندرية، والدخيلة (شمال)، والبرلس في محافظة كفر الشيخ ودمياط (دلتا النيل)، وشرم الشيخ (البحر الأحمر/شرق)، بورسعيد (شمال شرق)، وفق وكالة الأنباء الرسمية بمصر.

كما تعطلت حركة المرور في عدة شوارع رئيسية بالمحافظات؛ إثر سقوط أمطار غزيرة.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية (حكومية)، قوله إن “هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي ستشهدها البلاد، خلال الفترة المقبلة، تبدأ من اليوم في السواحل الشمالية والوجه البحري، وتنتقل للقاهرة”.

وأوضح أن “ذروة عدم الاستقرار في الجو، ستكون غدًا الجمعة، وتستمر حتى السبت المقبل، إذ تتعرض القاهرة والسواحل الشمالية والشرقية للبلاد إلى هطول أمطار رعدية غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة”.

ومطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، تسببت الأحوال الجوية في حريق نشب في أحد مستودعات المواد البترولية التابعة لشركة “الإسكندرية للبترول”، وانهيار عقار بالإسكندرية (شمال) وإغلاق موانئ بحرية.