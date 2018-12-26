محاكمة مرسي والإخوان.. ماذا قال مبارك عن خطبة خامنئي النادرة بالعربية؟ (فيديو)

تطرق الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك أثناء الشهادة التي أدلى بها يوم الأربعاء في قضية اقتحام السجون والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان، لـ”الدور الخارجي” في إثارة الفوضى داخل مصر إبان ثورة 25 يناير 2011.

وقال مبارك خلال شهادته أمام المحكمة، إن “المرشد الإيراني ألقى خطبة الجمعة يوم 4 فبراير 2011 باللغة العربية على خلاف العادة ليشجع الفوضى في البلاد وهذا شيء غير مسبوق”.

وقال المرشد علي خامنئي خلال تلك الخطبة: “بلغ السيل الزبى بهذا الشعب ولم يعد يحتمل أكثر هذا الوضع وأن ما نشاهده في القاهرة وبقية المدن المصرية هو انفجار هذا الغضب المقدس، وهذه العقد المتراكمة في قلوب الرجال والنساء الأحرار المصريين خلال السنوات الطويلة، هي جراء هذا النظام الخائن”، على حد تعبيره حينها.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قررت الأربعاء، تأجيل محاكمة محمد مرسي و26 آخرين من قيادات الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام الحدود الشرقية” لجلسة 24 يناير المقبل.