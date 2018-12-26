ضحك بسخرية.. حكم إضافي على القيادي الإخواني محمد البلتاجي بتهمة “إهانة المحكمة”

عاقبت محكمة مصرية القيادي الإخواني محمد البلتاجي بالسجن عامين، بتهمة “إهانة المحكمة” بعد قيامه بالضحك بسخرية أثناء سماع أقوال وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بقضية “اقتحام الحدود” في جلسة 7 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقامت المحكمة بنسخ صورة من محضر الجلسة الماضية، وتقييد التهمة ضد البلتاجي كجنحة مستقلة بتهمة إهانة هيئة قضائية.

وكانت المحكمة لاحظت خلال سماع أقوال حبيب العادلي، في قضية “اقتحام الحدود الشرقية” في جلسة 7 نوفمبر الماضي، أنّ المتهم محمد البلتاجي قد ضحك بسخرية إثر قرارها بمنعه من الاسترسال في توجيه الأسئلة للشاهد “العادلي”، واعتبرت أن هذه الضحكة تمثل ازدراءً للمحكمة ووجهت له تهمة إهانتها.

وجاء ذلك بحسب المحكمة عملًا بحقها المقرر في المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية والمعاقب عليها بالمادة 186 و133 و171 من قانون الجنايات، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وكانت المحكمة قد أمرت بندب محامٍ للدفاع عن المتهم، وتبين رفض المحامين الحاضرين الحضور معه، كما أمرت المحكمة بطرد المتهم من القاعة.