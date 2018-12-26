لحظة دخول مبارك وإشارات غريبة للمتهمين.. كواليس محاكمة مرسي وقيادات الإخوان (فيديو وصور)‎

رصدت كاميرا “إرم نيوز” كواليس محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان، في قضية اقتحام الحدود الشرقية، والتي حضرها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من أجل الإدلاء بشهادته.

وشهدت الجلسة التي عقدت في طرة بعض كواليس رصدتها كاميرا “إرم نيوز”، من بينها لحظة دخول مبارك إلى قاعة المحاكمة واقفًا وهو ما لم يحدث منذ تنحيه عن الحكم حيث كان يحضر الجلسات على سرير أو كرسي نظرًا لمرضه.

وفي سؤال ألقاه المتهم محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين لمبارك مفاده هل كانت القوات المسلحة المصرية عاجزة عن مواجهة المتسللين إلى مصر عبر الحدود الشرقية، أجاب مبارك بأن القوات المسلحة لم يكن لديها علم بهذا الاقتحام، رافضًا وصف القوات المسلحة المصرية بـ”العاجزة” وظهر عليه الغضب.

ومن ناحية أخرى فقد رصدت عدسة إرم نيوز إشارات وإيماءات غير مفهومة بين قيادات جماعة الإخوان وذويهم الذين حضروا إلى قاعة المحكمة، كما ظهر التوتر على كل من علاء وجمال مبارك خلال انتظارهما الانتهاء من إدلاء والدهما بشهادته.