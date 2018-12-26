السيسي يحث على تنظيم النسل ويضحك من نكت زيادة الوزن (فيديو)

انتقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رافضي تنظيم النسل، الأمر الذي أدى إلى كثافة سكانية عالية، وصلت إلى حد 2.5 مليون مولود سنويًا.

وعلّق السيسي خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 2، في محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء، على سيدة مصرية قالت بأحد الأفلام التسجيلية إنها أنجبت 6 أطفال، قائلًا لها: “مش تفكري هاتجيبي الـ6 أطفال دول ويناموا فين؟”.

وتابع السيسي: “إحنا بنحل مسألة، لكن لازم كلنا نتوقف، مجتمع مدني، ومساجد، وكنائس، وإعلام، حد يقول إنهم ممكن ميتعلموش، ولكن أنا مقدرش، لازم نعلمهم”.

وأردف: “إنتِ بتحكي قصتك كأن أنا أو الدولة مقصرين في حقك ..لأ والله، إنتِ اللي مقصرة في حق نفسك، إنتِ قاعدة في أوضة، تجيبي 4، تنيميهم إزاي؟ تعلميهم إزاي؟ تصرفي عليهم من فين؟”.

وأضاف: “في حد يقول متتكلمش الكلام ده خلي الناس تحبك، والله ربنا مُطّلع عليّا، وعالم دَه مصلحة ولا مش مصلحة؟”.

وعالج الرئيس السيسي، قضية السمنة بالتحذير من الأنيميا، موجهًا رسالة إلى الآباء والأمهات المصريين، قائلًا: “خلّوا بالكم من صحة أولادكم في موضوع الأنيميا”.

وتابع “حجم النكات التي تناولها المصريون على زيادة الوزن فاقت الخيال، ولكن نتحمل عبء الاطمئنان على صحة المصريين وماذا يأكلون”.

ونوّه الرئيس المصري، إلى أن غياب الحوكمة أدى إلى ضياع حق الدولة في عقود المحاجر أو المحلات، مُكلفًا بتطبيق آلية منضبطة لضمان الحصول على حقوق الدولة.