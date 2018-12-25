برلماني مصري يطالب بتدريس النشيد الإسرائيلي في المدارس العربية

دعا البرلماني المصري رياض عبدالستار، إلى تدريس النشيد الوطني الإسرائيلي بالمدارس العربية بهدف أن يحدد كل مصري وعربي من هو عدوه ويستعد لمواجهته.

وتساءل رياض عبدالستار، الثلاثاء، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك قائلاً: “لماذا لا يدرس النشيد الوطني الإسرائيلي لأولادنا في المدارس العربية كنوع من الثقافة والعلم بالشيء خير من الجهل به؟ مشيراً إلى أن ذلك سيمكن كل مصري وعربي من تحديد عدوه ويستعد لمواجهته”.

وتابع: “فلنتعرف على ترجمة حرفية دقيقة للنشيد القومي الإسرائيلي الذي يعزف في المناسبات والأعياد وعند استقبال الرؤساء والسفراء في إسرائيل ومن ضمنهم سفراء عرب ولماذا يضغطون علينا لتغيير مناهج التعليم لدينا وتعديل تفسير بعض الآيات القرآنية ولم يطرح يومًا عليهم تغيير نشيدهم الوطني الرسمي”.

وكتب النائب المصري جملة من الأسئلة حول محتوى النشيد الإسرائيلي حول لماذا اختار اليهود هذا النشيد لإسرائيل وهو يحمل شعارات دينية بغيضة، مستعرضا النشيد الإسرائيلي باللغة العبرية أعقبه بترجمة حرفية للنشيد باللغة العربية،

واختتم: “سؤال يستحق الطرح من هم الإرهابيين الأصليين وأساتذة قطاع الرؤوس والدمويين والمتطرفين؟؟؟ هل هم المسلمون أم اليهود؟”.