شيخ الأزهر يوجه رسالة لأمريكا من داخل السعودية

وجه شيخ الأزهر أحمد الطيب رسالة لأمريكا؛ ردًا على القرار الذي صدر مؤخرًا عن مجلس الشيوخ الأمريكي ضد المملكة العربية السعودية، تضمنت “أن مصر والعالم العربي والإسلامي مع المملكة العربية السعودية والجميع يدعمها”.

وشدد شيخ الأزهر، خلال حديثه مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بأن مصر لن تسمح إطلاقًا بأي اختراق يمكن أن يؤثر على هذه العلاقة القوية الصلبة بينها وبين المملكة، على أي مستوى من المستويات.

ومن جانبه، أكد الملك سلمان على أن تظل العلاقة مستمرة بين مصر والسعودية، ومتواصلة دائمًا.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي صوت، الخميس، على وقف الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وعلى قرار منفصل يحمل ولي العهد السعودي “مسؤولية” مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في 2 تشرين الأول/أكتوبر.

ونددت السعودية، الإثنين، بقرارات مجلس الشيوخ الأمريكي، بشأن علاقتها بالحرب في اليمن وقضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، واعتبرت السعودية ذلك “تدخلًا سافرًا” في شؤونها، رافضة “التعرض” لولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، ومحذرة من “تداعيات” هذه القرارات على العلاقات بين البلدين.

كما استنكرت الموقف الأمريكي، الذي صدر على ادعاءات واتهامات عارية من الصحة، بحسب بيان صدر عن الخارجية السعودية.

وكان شيخ الأزهر أحمد الطيب في زيارة رسمية للسعودية، استمرت عدة أيام، التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين وكبار المسؤولين بالشؤون الإسلامية، كما أدى مناسك العمرة وزار المدينة المنورة.