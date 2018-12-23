9 شائعات أثارت جدلًا واسعًا في مصر خلال 2018 (صور وفيديو)

شهدت مصر خلال عام 2018، انتشار وتداول عدد كبير من الشائعات، التي طالت مؤسسات الدولة بما فيها الجيش ومجلس الوزراء، وكذلك مشاهير كُثر أمثال محمد صلاح ويسرا وآمال ماهر وغيرهم.

وعبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال إحدى المناسبات العسكرية في شهر يوليو الماضي، عن حجم الأزمة الحقيقية التي تشهدها مصر من وراء انتشار الشائعات، مؤكدًا أن مصر واجهت خلال ثلاثة أشهر فقط 21 ألف شائعة هدفت إلى تدمير الدولة ونشر البلبلة والإحباط.

وكانت أبرز الشائعات التي شهدتها مصر خلال 2018

شواء الدجاج على نيران صواريخ ناسا

الفتاة المصرية سارة أبو الخير، كانت صاحبة واحدة من الشائعات الغريبة، بعدما زعمت توصلها لاتفاق مع وكالة “ناسا” لعلوم الفضاء بشواء اللحوم والدواجن على نيران صواريخ الفضاء قبل انطلاقها.

ودعمت أبوالخير حديثها بصور لمحادثاتها مع الوكالة وموافقتها على فكرتها عبر موقع “إنستغرام”، لتتلقى الفتاة إثر ذلك عروضًا من شركات كبيرة للاتفاق معها على شراء فكرتها وتنفيذها، قبل أن تخرج وتعلن في النهاية أن الأمر كله مجرد دعابة ومزحة، وأن الرسائل التي نشرتها عبر حسابها كانت مجرد “فوتوشوب”.

وفاة عادل إمام وحسني مبارك

دفعت شائعة انتشرت بشكل واسع عبر وسائل الإعلام مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة الفنان المصري عادل إمام، إلى إصدار نقابة الممثلين بيانًا لتكذيب الواقعة، وكذلك خروج نجله رامي إمام بتصريحات قوية لتكذيب تلك الشائعة، والتأكيد على وقوف حساب مزيف لوالده وراء انتشارها.

فيما حرصت أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وصفحة “آسفين يا ريس” على نشر صورة حديثة له للرد على شائعات وفاته داخل المستشفى العسكري في منطقة المعادي بالعاصمة القاهرة.

بيع الأهرامات للخليج.. والمعبد اليهودي لإسرائيل

سيل الشائعات طال خلال العام الحالي، الحكومة المصرية من خلال نسب قرارات لها، في مقدمتها بيعها أصول وممتلكات تخص الدولة مثل أهرامات الجيزة لصالح دولة خليجية، وكذلك بيع المعبد اليهودي في مصر لشركة خاصة على علاقة بالدولة الإسرائيلية.

كما نالت المشروعات القومية في مصر بعضًا من تلك الشائعات مع تداول شائعة تراجع مصر عن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية التي قطعت شوطًا كبيرًا فيه.

مقتل نجمة تياترو مصر

أثارت شائعة مقتل الفنانة الشابة “آلاء علي” على يد شقيقها انتقامًا للأعراف القبلية، لظهورها في عروض مسرحية “تياترو مصر”، الكثير من الجدل، قبل أن تخرج الفنانة وتنفي تلك الشائعة، وتؤكد مساندة أسرتها لها.

وحاولت الفنانة آلاء، التغطية على تلك الشائعة والرد عليها من خلال ظهروها في دور فتاة صعيدية تلعب ” PUBG” الشهيرة، وذلك في العرض المسرحي الذي جرى عرضه قبل توزيع جوائز الدورة الثالثة من المهرجان السنوي في مصر.

عفو رئاسي لـ”مرسي”

مع مطلع شهر يونيو الماضي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر سياسي مُثير تحدث صراحةً عن اتخاذ الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بالعفو الرئاسي عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان والذي جرى عزله بعد ثورة 30 يونيو 2013.

وسارعت دائرة النظام السياسي في مصر، إلى نفي الخبر من خلال مذيعي التوك شو القريبين من مؤسسة الرئاسة في البلاد، مؤكدين أن ما تداول في هذا الشان مجرد شائعة، وجرى بناؤه على حديث الرئيس السيسي قبل عامين لمجلة “جون افريك” الفرنسية والتي قال فيها: “إن إصدار عفو رئاسي عن الرئيس الأسبق محمد مرسي أمر سابق لأوانه”.

الطيران الإسرائيلي في سيناء

سبب تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بشأن تنفيذ إسرائيل نحو 100 غارة جوية ضد إرهابيين في منطقة سيناء، حالة جدل كبيرة في المجتمع المصري والسيناوي تحديدًا، قبل أن يخرج الجيش المصري ببيان رسمي يؤكد فيه أن ما نشر في هذا الشأن مجرد فبركة.

وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، في فبراير الماضي، إن ما جاء في تقرير “نيويورك تايمز” غير صحيح بالمرة؛ لأن مصر وحدها تحارب الاٍرهاب بالتعاون مع عناصر من الشرطة المدنية في أماكن محددة داخل سيناء.

تسجيلات يسرا عن القدس

مع بداية العام نشرت إحدى وسائل الإعلام الإجنبية تسجيلات مسربة للفنانة المصرية يسرا وإعلاميين آخرين بينهم مفيد فوزي، خلال تلقيهم تعليمات أمنية مخابراتية للخروج بتصريحات داعمة ومؤيدة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

ورغم تشكيك البعض في صوت يسرا الذي تضمنته التسريبات، إلا أن الفنانة الشهيرة خرجت بتصريحات شديدة أعلنت فيها عدم صحة تلك التسجيلات واتجاهها نحو مقاضاة الصحيفة التي نشرت تلك التسجيلات المفبركة.

اعتزال محمد صلاح دوليًا

نال لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي نصيبا كبيرا من الشائعات التي طالت المشاهير خلال 2018، لكن الشائعة الأكثر تداولًا كانت اعتزاله اللعب دوليًا على خلفية أزمته مع إدارة المنتخب المصري عقب مشاركة مصر في بطولة كأس العالم في روسيا، ودخول وكيل اللاعب في اتهامات مباشرة مع الاتحاد المصري.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، خبرًا مفاده اتخاذ صلاح قرارًا باعتزال اللعب الدولي، وهي الشائعة التي اتهم وكيل اللاعب رامي عباس بترويجها بشكل كبير، لكن وضعت مشاركة اللاعب مع المنتخب في مباريات بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 نهاية لتلك الشائعة.

منع ظهور آمال ماهر

روجت وسائل إعلام مصرية بيانًا رسميًا، مفاده اتخاذ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين قرارًا بمنع إذاعة أي أغانٍ أو كليبات للفنانة آمال ماهر على القنوات التلفزيونية أو الشبكات الإذاعية، إلى جانب حظر استضافة ماهر في البرامج أو المداخلات الهاتفية أو عرض أو إذاعة أي حديث معها في الحفلات أو المهرجانات التي تشارك فيها.

وعقب مرور عدة ساعات على انتشار الخبر بشكل كبير، نفت الهيئة الوطنية للإعلام هذا الخبر، مؤكدةً أنها شائعة يقف وراءها بيان مزيف جرى توزيعه على الإعلاميين والصحفيين.