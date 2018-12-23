مصر.. مقتل 14 متشددًا بالعريش فى اشتباكات مع قوات الأمن (صور)

قتلت قوات الأمن المصرية، اليوم الأحد، 14 متشدّدًا في العريش (غرب مصر)، كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من العمليات التفجيرية ضد المنشآت الهامة والحيوية، وضد رجال القوات المسلحة والشرطة.

وقال قطاع الأمن الوطني (الجهاز التابع لوزارة الداخلية المعني بجمع المعلومات)، إنه “نجح في رصد البؤرة الإرهابية وبمداهمتها، بعد حدوث اشتباك بإطلاق النيران مع العناصر الإرهابية لبضع ساعات”.

وتابع “طاردت القوات الأمنية المجموعة الهاربة، وتمكنت من قطع طريق الهروب عليهم. وفي تبادل لإطلاق النيران، لقيت تلك المجموعة وعددها 6 عناصر إرهابية مصرعها، وعثر بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة”.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن المصرية، تمكنت الخميس الماضي، من قتل 8 عناصر من حركة “حسم” التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، والقبض على 4 آخرين كانوا مكلفين بتنفيذ سلسلة من العمليات “الإرهابية” بالتوازي مع احتفالات الأقباط بعيد الميلاد.