الحكم بالإعدام والسجن لمتهمين في قضية اغتيال النائب العام المصري

أيَّدت محكمة النقض في مصر، أحكام الإعدام والسجن بحق متهمين في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

وقتل المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في حزيران/يونيو 2015.

وكانت المحكمة أصدرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حكمًا بتأييد إعدام 9 متهمين في القضية، كما قضت ببراءة 5 متهمين، وقضت بتخفيف عقوبة الإعدام لـ6 متهمين إلى السجن المؤبد، وتخفيف عقوبة السجن المؤبد لـ4 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، كما خففت عقوبة السجن المشدد لمتهم واحد لعقوبة السجن المشدد 3 سنوات.

وتضمَّن الحكم قبول طعن متهم آخر وتخفيف عقوبته للحبس سنة مع الشغل عن تهمة حيازة أسلحة نارية، وإلزام المتهمين جميعًا بدفع مبلغ وقدره 434 ألفًا و938 جنيهًا، عن قيمة أعمال تخريبية قاموا بها لممتلكات عامة، عدا 2 من المتهمين المقضي بعدم جواز طعنهما، و5 متهمين آخرين المقضي ببراءتهم، و2 آخرين ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في الـ 22 من تموز/يوليو 2017، بإعدام 28 متَّهمًا لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وحكمت بالسجن المؤبد على 15 متَّهمًا، و8 متَّهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متَّهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتَّهم محمد كمال الذي توفى قبل الفصل في الدعوى.