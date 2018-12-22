مصر تصدر أحكامًا رادعة ضد المتهمين في “خلية أبو العزم الإرهابية”

أصدرت محكمة جنايات القاهرة في مصر، السبت، أحكامًا بالحبس ضد المتهمين بتشكيل خلية إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية أبو العزم الإرهابية”.

وأقرت المحكمة بالسجن المؤبد للمتهم “هيثم السيد أبو الخير” ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات و3 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات؛ لاتهامهم بـ”تشكيل خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن وتدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بقناة السويس، لتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر”.

وكشفت التحقيقات ارتباط المتهم طارق طه أبو العزم، الضابط السابق، بالقيادي بتنظيم القاعدة محمد جمال عبده و”تأسيس خلية إرهابية تدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، ووجوب الجهاد ضد العاملين بالدولة بالقوة والعنف”.

وتوصلت التحقيقات إلى قيام المتهمين بسام السيد إبراهيم أبو الخير وشقيقه هيثم بإجراء تجربة على بعض العبوات الناسفة بأحد الطرق، فتصادف مرور دورية أمنية فقاما بإطلاق الأعيرة النارية عليها.

وبعدها طالب المتهم الأول طارق أبو العزم المتهم الثالث عادل الغنام بتهريب المتهمين بعد كشف جريمتهما إلى ليبيا؛ خوفًا من ضبطهما وأثناء سفرهما تم ضبطهما في أحد الأكمنة بمدينة سيوة، وبحوزتهما مبالغ مالية كبيرة بعملات أجنبية مختلفة.

وتضمنت التحقيقات اشتراك المتهم عمر رفاعي سرور حسن 41 سنة “صديق الإرهابي هشام العشماوي” مع المتهمين في تلك الخلية، والذين تم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة آلية ومواد تستخدم في صناعة المفرقعات، ومواد وأجهزة تستخدم في صناعة تلك المواد.