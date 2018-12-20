تطورات في محاكمة متهمين باغتيال السيسي ومحمد بن نايف

قررت المحكمة العسكرية في مصر، مدّ أجل الحكم على 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، إلى الثاني من يناير المقبل، في أحدث تطور بالقضية.

ونسبت النيابة للمتهمين الضلوع في اغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة نقل، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء في أحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومدني واحد.

كما وجهت لهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.