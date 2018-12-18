مصر.. إخلاء سبيل الناشطة أمل فتحي بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل الناشطة المصرية أمل فتحي عضو حركة 6 أبريل، بتدابير احترازية لمدة يوم في الأسبوع؛ بعد اتهامها بالانضمام لجماعة الإخوان المحظورة، ونشر أخبار كاذبة.

والتدابير الاحترازية تُفرض على المتهمين، ويتبعها القضاة كضمانة لإبقائهم في القضايا السياسية تحت سمع وبصر الأمن، على أن يبقوا في دائرة الملاحقة وتحت الطلب.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمة، في أيار/مايو الماضي؛ تنفيذًا لقرار النيابة العامة؛ على خلفية البلاغ المقدم من مسؤولي بنك مصر، الذي يتهمها بالتعدي على موظفي بنك حكومي بالسب والقذف وبث مقطعي فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك”، تضمنا توجيه السباب والإسقاط بصورة حادة ومتجاوزة بألفاظ نابية تجاه كافة مؤسسات الدولة، والسب في حق الانتماء الوطني.

ونسبت نيابة أمن الدولة للمتهمة تهم “الانضمام لجماعة إرهابية مع علمها بأغراضها، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية لنشر أفكار تدعو لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعتها عمدًا أخبارًا كاذبة وشائعات من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

يذكر أن السلطات القضائية في مصر حظرت أنشطة حركة 6 أبريل 2014، وتحفظت على مقارها؛ لمعاداتها للدولة وقربها من جماعة الإخوان المحظورة في 2013، وممارستها أنشطة تضر بسمعة مصر خارجيًا.