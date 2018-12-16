بأنامل ناعمة.. لوحات فنيّة على جُدْران أحياء القاهرة (فيديو)

بأيدٍ ناعمة وفرشاة حوّلت طالبات مصريات أكشاك الكهرباء وأسوار حي “الأسمرات” شرقي العاصمة القاهرة إلى لوحة فنيّة، ضمن مبادرة تستهدف نقل هذه الصور إلى المناطق العشوائية، في محاولة لإضفاء عناصر جمالية على المناطق المهمشة.

مشروع “الأسمرات”، هو أحدث المشروعات السكانية التي أنشأتها الحكومة المصرية بمدينة المقطم، ويلقى اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد الحلول الجذرية لمواجهة أزمة العشوائيات الخطرة داخل العاصمة.

الدكتورة أماني حنفي عميدة كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس والمشرفة على المبادرة، قالت إنّ المبادرة تستهدف تجميل الأحياء العامة في العاصمة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، عن طريق طلبة الفنون التطبيقية المتفوقين.

أحد المشرفين على فريق فنون تطبيقية قال إن المشروع يستهدف تجميل أماكن تحتاج إلى إضفاء لمسات جمالية، عن طريق رسم جدريات، بعضها لوحات لبيوت ريفية وأخرى لأحياء النوبة بجنوب البلاد.