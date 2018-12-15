البابا تواضروس الثاني يدعو لمواجهة التوتر الطائفي بـ”المنيا” المصرية

دعا بابا أقباط مصر تواضروس الثاني، إلى مواجهة التوتر الطائفي بمحافظة المنيا (وسط مصر)، وتفعيل مبادرات لإزالة حالة الاحتقان التي خلفتها الأحداث المتتالية التي وقعت هناك.

جاء ذلك في أول تعليق منه على حادث مقتل مسيحيين اثنين على يد حارس كنيسة يدعى ربيع مصطفى خليفة في محافظة المنيا، يوم الأربعاء الماضي، في برنامج متلفز بقناة “Me Sat”.

ووفق بيان للكنيسة المصرية، اليوم السبت، قال تواضروس الثاني، في البرنامج المتلفز ذاته، “الأمر في يد القضاء وننتظر إجراءات سريعة وحاسمة وقوية لهذا الحادث الأليم، ونحن نتابع الأمور”.

وأضاف أن “التشدد مع الفقر وضيق الأفق ينشئ بيئة خصبة للإرهاب، والمنيا تعاني من نقص في التنمية وتحتاج إلى معاملة خاصة وتكثيف في المشروعات، سواء التعليم أو الثقافة أو التنمية”.

وأشار تواضروس الثاني، وفقًا للبيان، إلى أن “تكرار الحوادث ونقاط التوتر في المنيا يستدعي تدخل المسؤولين”.

وردًا على سؤال بشأن “المشكلات التي تواجه الكنيسة والمسيحيين”، والتأخير في التعليق على الأحداث ، قال بابا أقباط مصر: “نحن نعمل في هدوء والأمور تحتاج إلى التعقل، ونتعامل مع كل موقف في حدوده، لا نقول كلامًا إلا بعد تدقيق وفحص، والبعض يعتبر أن هذا تأخير”.

واقترح البابا أن “تقوم عدة مبادرات في أوساط الشباب ولا سيما في المنيا لإزالة حالة الاحتقان التي خلفتها الأحداث المتتالية التي وقعت هناك”.

وفي وقت لاحق من اليوم السبت، أصدر النائب العام المصري نبيل صادق، بيانًا هو الأول بشأن تلك الواقعة.

وأفاد البيان أنه “تم استجواب المتهم الذي اعترف بإطلاق الأعيرة النارية من سلاحه على المجني عليهما إثر مشادة كلامية نشبت بينهم”.

ولم يتسن الحصول على تعليق من محامي المتهم أو توضيحات من ذوي المجني عليهما، غير أن، الأربعاء الماضي، أعلنت مطرانية المنيا وأبو قرقاص، في بيان مقتل مسيحيين اثنين على يد حارس كنيسة يدعى ربيع مصطفى خليفة، عقب خلاف وقع بينهم، وألقت الشرطة القبض على الحارس.

وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون، في هجوم استهدف حافلة تقل مسيحيين، بالمنيا أيضًا، وتبناه تنظيم “داعش” الإرهابي.

ويقدر عدد المسيحيين في مصر بنحو 15 مليون نسمة، وفقًا لتقديرات كنسية، من إجمالي عدد السكان البالغ أكثر من 104 ملايين نسمة.