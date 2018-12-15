مصر تُعلن تفاصيل اكتشاف مقبرة “واح تي” (صور)

أعلنت وزارة الآثار المصرية، اليوم السبت، اكتشاف مقبرة “واح تي”، أحد كبار الموظفين بسقارة من عهد الملك نفر اير كارع، من أواخر الأسرة الخامسة، عمرها أكثر من 4400 عام، بمنطقة سقارة الأثرية.

وقال وزير الآثار الدكتور خالد العناني، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الكشف الأثري الجديد، إن صاحب مقبرة “واح تي” كان يعمل الكاهن المطهر والمشرف على قصر الإله الملكي في عهد الأسرة الخامسة.

وأكد أن المقبرة المكتشفة “لم تمس من قبل، وتتميز بالألوان الرائعة، وعقب إزالة الطبقة الأخيرة من رديم المقبرة ظهرت 5 آبار دفن جديدة من المتوقع أن تكون اللقى الأثرية الخاصة به في أحد تلك الآبار”.

وبيّن وزير الآثار المصري، أن المقبرة “طولها 10 أمتار وارتفاعها 3 أمتار، ويجري العمل في استكمال أعمال الحفائر بالمقبرة”.