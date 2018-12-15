مصر ترحل 4 مواطنين روس خارج البلاد وتتحفظ على ذكر السبب

قررت وزارة الداخلية المصرية ترحيل 4 مواطنين روس عن الأراضي المصرية؛ لأسباب قالت إنها تتعلق بالصالح العام.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار اليوم السبت، بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.

وجاء بالقرار أن الإبعاد خارج البلاد جاء لأسباب تتعلق بالصالح العام، على أن ينفذ مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية القرار.

من جهته، قال اللواء مجدي البسيوني، الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إن مصطلح “الصالح العام” يعني تحفظ السلطات المصرية عن ذكر الأسباب؛ إما لحفاظها على علاقتها مع الروس أو لاعتبارات يكون بكشفها مساس بالأمن القومي.

وأضاف في تصريح خاص لـ “إرم نيوز”: “قد يكون السبب شيء مخل بالآداب، أو تورطهم في أمر سياسي، أو “عصابة اتجار”، وتتكتم مصر على ذلك لحرصها على عدم التشهير بهم، لاسيما بعد عودة المياه لمجاريها بعد سنوات طويلة منذ سقوط الطائرة في 2015، واصفًا ذلك بالحنكة وحصافة من الدولة المصرية.

يذكر أن الرحلات الجوية بين مصر وروسيا توقفت، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، بعد حادث تحطم الطائرة الروسية، وبعد مباحثات بين البلدين، عادت الحركة الجوية بين موسكو والقاهرة في 12 نيسان/ أبريل، لكنها لم تعد للمقاصد السياحية.