الحكم على مسن عربي اغتصب حفيدته وأفقدها عذريتها

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بالسجن المشدد مع الشغل لمدة 15 عامًا بحق المواطن “س.أ” 70 عامًا؛ بتهمة اغتصاب حفيدته البالغة من العمر 10 سنوات، وإفقادها عذريتها في محافظة الغربية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نحو عام، حينما تلقى مدير أمن الغربية بلاغًا من والدة الطفلة “م. س”، تتهم فيه جدها “س. أ”، الذي يعمل في مهنة النجارة، بالتعدي عليها جنسيًا.

وقالت الأم في بلاغها، إنها قامت بإرسال وجبة غذائية إلى الرجل السبعيني بواسطة ابنتها الصغيرة، ليقوم باستغلال تواجدها بمفردها عنده، لينقض عليها ويفقدها عذريتها.

وأوضحت أنها اكتشفت الكارثة بعد إصابة الطفلة بألم في معدتها، حيث توجهت بها سريعًا للطبيب، والذي بدوره فضح الأمر.

وضبطت الشرطة الرجل وقتها، حيث اعترف بارتكابه الواقعة، وتم إحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها.