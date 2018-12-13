تفاصيل مثيرة في مقتل قبطيين على يد شرطي مصري (صور)

قررت النيابة العامة المصرية، اليوم الخميس، حبس رجل الشرطة المتهم بقتل اثنين من الأقباط أمام أحد الكنائس في محافظة المنيا جنوب البلاد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة، تفاصيل مُثيرة بشأن الواقعة، بعدما أرجع المتهم قيامه بارتكاب تلك الواقعة إلى لفظ “أنت كافر”.

وأوضحت التحقيقات، أن رجل الشرطة المكلف بحراسة كنيسة نهضة القداسة، ويدعى ربيع خليفة (43 عامًا)، أقدم على قتل أحد الأقباط، ويدعى عماد كمال، ونجله ديفيد، إثر خلاف وقع بينهما على مدار 3 أيام انتهي بقتلهما بالرصاص.

وبّين أن الواقعة بدأت مع دخول القبطي ونجله في مشادة كلامية مع رجل الشرطة؛ بسبب قيامهما بإلقاء ردم خاص بأعمال مقاولات تخصهم أمام الكنيسة، ليطلب منهما الشرطي إزالته من الموقع.

ولفتت إلى أن المشادة تطورت بين الطرفين، وفي اليوم الثاني والثالث تبادل الطرفان الألفاظ والشتائم، قبل أن يقوم الشرطي بإطلاق الرصاص على المجني عليهما ويقتلهما على الفور.

وأدلى المتهم في الواقعة باعترافات كاملة، مرجعًا سبب قيامه بذلك إلى سبه من قبل المجني عليهما بلفظ “أنت كافر”، مشيرًا إلى أن اللفظ زاد من عصبيته فقام بقتلهما دون وعي منه في لحظة غضب.

وعلى صعيد متصل، قررت الجهات الأمنية في مصر، إغلاق كنيسة في إحدى قرى محافظة المنيا، بعد تسببها في وقوع مشاحنات بين مواطنين مسلمين وأقباط، تطورت إلى مشاجرة أصيب فيها 3 أشخاص من الطرفين.

وعززت الجهات الأمنية، اليوم الخميس، من تواجدها داخل قرية الراهب بمركز سمالوط، بعدما تجددت المشاحنات بين المواطنين الأقباط والمسلمين.