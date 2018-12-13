مصر.. إحالة مسؤولين للتحقيق على خلفية تعذيب طفلين بدار رعاية (صور)

علقت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، اليوم الخميس، على الصور المتداولة خلال الساعات الماضية لواقعة تعذيب جديدة لطفلين بدار رعاية للأطفال في محافظة الجيزة جنوب القاهرة.

وأقرت وزارة التضامن بصحة الواقعة التي أثارت جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلنت إحالة المسؤولين عن تلك الواقعة إلى التحقيق لاتخاذ اللازم حيالهم.

وأثارت صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا بعدما أظهرت أحد المسؤولين بدار رعاية وهو يقوم بتعذيب الطفلين من خلال تقييدهما من اليدين والقدمين.

وأعلنت وزارة التضامن في بيان لها، أن لجنة مشكلة من الوزارة تَبيَّن لها صحة الواقعة، ليسارع مسؤول الضبطية القضائية بتحرير محضر بقسم شرطة الهرم يحمل رقم “21227 إداري الهرم”.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها الوزارة أن مشرفي وإداريي دار الرعاية متورطون فى عمليات تعذيب أخرى لنزلاء الدار، مبينةً أن افتضاح أمر الدار جاء بعد قيام أحد العاملين فيها بتسريب صور لإحدى الوقائع عبر مواقع التواصل.

وقالت الوزارة إن “لجنة قانونية أجرت تحقيقات مع مسؤولي الدار لمدة 6 ساعات، ليتضح إدانتهم في تلك الواقعة وصحة الصورة المنتشرة”.

بدورها تقدَّمت أسرة أحد الطفلين وهما في سن 9 و10 سنوات، ببلاغ في قسم شرطة الهرم للتحقيق في الصور المتداولة، والقبض على المتهمين في عملية تعذيب الطفلين.