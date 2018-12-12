شرطي مصري يقتل اثنين من الأقباط

المصدر: ا ف ب

قتل شرطي مصري يحرس كنيسة في المنيا جنوب مصر الأربعاء اثنين من الأقباط، بإطلاق النار عليهما النار إثر خلاف جرى بينه معهما.

وقال أسقف عام محافظة المنيا الأنبا مكاريوس إن ما جرى كان بسبب خلاف آني ولا توجد خلافات طائفية بين الطرفين.

وأفاد بيان نشره الأسقف على صفحته على فيسبوك أن الشرطي المكلّف بحراسة كنيسة نهضة القداسة أطلق النار على “كل من عماد كمال صادق (49 عامًا) وابنه ديفيد عماد (21 عامًا)، وكانا يرفعان أنقاض منزل مقابل للكنيسة في مدينة المنيا (حوالى 260 كم جنوب القاهرة)، و(ذلك) على خلفية خلاف بينهم منذ يوم الثلاثاء”.

وأضاف أن الشرطي “يدعى ربيع مصطفى خليفة، وتم القبض عليه، وتقوم الأجهزة الأمنية الآن باستجوابه”.

وشهدت محافظة المنيا العامين 2017 و2018 إعتداءين إرهابيين على اقباط خلّفا 35 قتيلًا وتبناهما تنظيم داعش.