ترأس صحيفة حزب مبارك.. وفاة الكاتب الصحفي المصري إبراهيم سعدة

توفي الكاتب الصحفي المصري إبراهيم سعدة، مساء الأربعاء، عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث كان يرقد بإحدى المستشفيات.

ومن المقرر تشييع جنازة الراحل من مؤسسة “أخبار اليوم” -التي كان يرأس مجلس إدارتها- في العاشرة من صباح الخميس، على أن تقام صلاة الجنازة بمسجد عمر مكرم عقب صلاة الظهر، حسبما أعلن خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار في تصريح له.

ووُلد “سعدة” عام 1937، في مدينة بورسعيد شمال شرق مصر، وفي بداية حياته قضى عدة سنوات بسويسرا حيث درس الاقتصاد السياسي، وهناك استطاع أن يعمل مراسلًا صحفيًا لأخبار اليوم في جنيف.

وفي مؤسسة “أخبار اليوم”، تولى “سعدة” العديد من المناصب منها رئيس قسم التحقيقات الخارجية، ونائب رئيس التحرير، ورئيس التحرير ورئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم، كما اشتهر بكتابة عموده “آخر عمود”.

كما تولى أيضًا رئاسة تحرير صحيفة مايو التابعة للحزب الوطني السابق بعهد حسني مبارك ليصبح أول صحفي يجمع بين رئاسة تحرير صحيفة قومية “أخبار اليوم” وصحيفة حزبية “مايو”.