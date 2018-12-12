مصر.. إطلاق سراح “مشروط” للمدون البارز وائل عباس

أطلقت السلطات الأمنية بمصر، الأربعاء، سراح الناشط السياسي والمدون البارز وائل عباس، مشروطًا بتنفيذ قرار قضائي بإخلاء سبيله بتدابير احترازية.

وتعني التدابير الاحترازية تسليم المتهم نفسه لمركز الشرطة للتوقيع كل مساء (أو حسب ما تقضي به المحكمة)، أو المبيت بالمركز التابع له، ويتم إقرار هذه الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد.

وفي الـ24 من مايو/أيار الماضي، قرَّرت النيابة المصرية للمرة الأولى، حبس عباس، 15 يومًا على ذمة التحقيق معه في تهم ينفيها، بينها “نشر أخبار كاذبة”، بعد يوم من القبض عليه من منزله، شرقي القاهرة.

وقال خالد علي محامي وائل عباس، وشقيقة الأخير رشا، في تدوينات بـ”فيسبوك”، اليوم إن المدون البارز بمصر الذي تم توقيفه قبل أشهر تم إطلاق سراحه ووصل منزله، دون تفاصيل أكثر.

ومطلع ديسمبر/ كانون الثاني 2018 قررت محكمة مصرية، إخلاء سبيل الناشط السياسي والمدون البارز وائل عباس، بتدابير احترازية، لم تحددها، ورفضت بعد أيام طعن النيابة على القرار.

وتم ترحيل عباس إلى أحد أقسام الشرطة شرقي العاصمة المصرية، الذي مكث فيه عدة أيام قبل إطلاق سراحه في الساعات الأولى من صباح اليوم، وفق صفحته التي كانت تطالب بإطلاق سراحه عبر “فيسبوك”.