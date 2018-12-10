مصر.. إطلاق سراح شاب بريطاني من أصل ليبي متهم بالتجسس

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، الإثنين، عن إطلاق سراح شاب بريطاني من أصول ليبية، تم توقيفه قبل أيام بمصر بعد اتهامه بالتجسس عقب تصويره منشأة عسكرية.

ووفق ما ذكرته صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، والموقع الإلكتروني الإخباري لـ”ميدل إيست آي”، تم إطلاق سراح الشاب البريطاني محمد أبو القاسم (19 عامًا)، من جانب السلطات المصرية.

ونُقل عن الشاب البريطاني أنه “زار مصر في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لمقابلة أصدقائه، وتم إطلاق سراحه عقب ثبوت براءته”، دون تفاصيل أكثر.

ونقلت هيئة “بي بي سي” البريطانية في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن عائلة الشاب أنه “تم توقيفه عند وصوله من ليبيا، بعد أن عثرت السلطات على صورة طائرة عسكرية في جهاز هاتفه النقال”، موضحة أن “الصورة الفوتوغرافية التقطت من نافذة الطائرة عند هبوطها في مطار الإسكندرية”.

وأشارت القناة إلى أن “أبو القاسم من مواليد مدينة مانشستر البريطانية، وكان يعيش في ليبيا خلال العامين الأخيرين”.

ونقلت “بي بي سي” عن وزارة الخارجية البريطانية، أنها تسعى إلى الحصول على مزيد من المعلومات بشأن توقيف الشاب أبو القاسم.