شجار بين أطباء داخل غرفة عمليات بمستشفى حكومي في هذه الدولة العربية

فتحت السلطات في مصر، تحقيقًا في مشاجرة وقعت بين أطباء داخل غرفة عمليات بمستشفى حكومي وأثارت جدلًا واسعًا، لكونها سابقة في تاريخ البلاد.

وانتشرت الواقعة بعد بلاغ من طبيب تخدير، اليوم الأحد، يتهم زميله طبيب النساء والتوليد، بضربه وسحله والاعتداء عليه داخل غرفة عمليات مستشفى الباجور العام في محافظة المنوفية شمال العاصمة القاهرة.

وتشير التقارير إلى أنّ طبيب التخدير “رفض تخدير حالتي ولادة قيصرية في وقت واحد”، وهو ما تسبب في شجار مع طبيب التوليد وصل إلى اشتباك بالأيدي وحدوث إصابات لدى الطرفين.

وقال مساعد وزير الصحة للطب العلاجي الدكتور أحمد محيي لـ”إرم نيوز” إنّ “الوزارة قررت إحالة الطبيبين إلى التحقيق، وتشكيل لجنة من مديرية الشؤون الصحية في محافظة المنوفية لتقديم تقرير بتفاصيل الواقعة”.

وأشار إلى أنّ الوزارة “ستعاقب الطبيبين بعد معرفة تفاصيل الواقعة باعتبارها حادثة غير مسبوقة وتتعارض مع الميثاق المهني للأطباء”.