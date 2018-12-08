بالفيديو.. ما حقيقة فيلم الهرم الإباحي؟

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للاَثار المصرية، الدكتور مصطفى وزيري، أن الفيلم الإباحي المصور في منطقة الأهرامات “فوتو شوب”.

ودلّل “وزيري”، على صحة حديثه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، لسببين، الأول أن الصورة الصفراء للإضاءة التي ظهرت في مقطع الفيديو تثبت أنه مفبرك، والثاني أن الشمس لا تشرق أبدًا من الناحية الغربية في مصر كما هو موضح في الفيديو.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه وارد تصوير الفيلم في غفلة ما على أحد الأهرامات الملكية الصغيرة، ولكن من المستحيل تصويره في الأهرامات الثلاثة الكبرى، لافتًا إلى أنه تمت إحالة الواقعة برمتها للنائب العام، والفيلم الذي تم تداوله.

وأشار إلى أن هذه الوقائع متعمدة وتحدث مع كل اكتشاف تعلن عنه مصر بغرض التشويش على إنجازات وزارة الآثار، مثلما حدث وقت زيارة وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان الأسبوع الماضي.

وقبل أيام أثار مقطع فيديو إباحي قام بتصويره شاب دنماركي يُدعى أندرياس هفيد مع صديقته، قيل إنه تم أعلى هرم خوفو، غضب المصريين، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.