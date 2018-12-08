مصر.. مقتل اثنين من المتورطين في هجوم على حافلة الأقباط جنوب البلاد

أعلنت وزارة الداخلية في مصر، اليوم السبت، عن تصفية عنصرين من المتورطين في الحادث “الإرهابي” الذي وقع مؤخرًا بدير الأنبا صموئيل، وذلك في مواجهات مع القوات بالظهير الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا جنوب مصر.

وكان مسلحون قد هاجموا حافلة تقل أقباطًا في المنيا جنوب مصر، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن “تتبع وملاحقة العناصر المنفذة للحادث ساهم في تحديد موقع تمركز مجموعة منهم بإحدى المناطق الجبلية بالعمق الصحراوي لطريق (دشلوط- الفرافرة)، بنطاق محافظة أسيوط، واتخاذهم منها مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمني”.

وقال البيان: إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، داهمت تلك المنطقة، حيث أسفرت عن مقتل إرهابييْن من المنفذين للحادث المكنيين بـ”أبو مصعب” و”أبو صهيب”، كما عثر بحوزتهما على 3 بنادق آلية، وطبنجة ماركة حلوان، وكمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، ونظارة ميدان، وكمية من وسائل الإعاشة.

ولفتت إلى أن الأجهزة ضبطت إحدى السيارات المستخدمة في الحادث الإرهابي، وهاتفًا محمولًا سبق أن استولت عليه العناصر الإرهابية من أحد ضحايا الحادث، المواطن “كمال يوسف شحاته” عقب قتله.

واختتمت الوزارة بأنه “جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق، وجارٍ ملاحقة باقي العناصر الإرهابية”.