مقتل قيادي بارز من “داعش” في سيناء المصرية (صورة)

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يعد العنصر الذي قُتل ثاني قيادي بارز يُقتل خلال شهرين حيث نجحت قوات الجيش في القضاء على أبو حمزة المقدسي مطلع أكتوبر /تشرين الأول الماضي.