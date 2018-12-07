مقتل قيادي بارز من “داعش” في سيناء المصرية (صورة)

أعلن تنظيم داعش المتشدد اليوم الجمعة مقتل أحد قادته الميدانيين البارزين خلال مواجهات مع القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء.
ونعت حسابات تابعة للتنظيم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” القيادي المسمّى بـ”أبو مالك المصري”، الذي قالت إنه قُتل مؤخرًا في سيناء.
و”أبومالك” هو ثاني قيادي بارز يُقتل خلال شهرين، حيث نجحت قوات الجيش في القضاء على أبو حمزة المقدسي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وبدأت القوات المصرية في التاسع من فبراير/ شباط الماضي عملية عسكرية للقضاء على العناصر المسلحة شمال ووسط سيناء، ومناطق أخرى في دلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف التنظيم المتشدد.