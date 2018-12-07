ضبطهما في غرفة نومه.. امرأة عربية تقتل زوجها بمساعدة عشيقها

أقدمت سيدة مصرية على قتل زوجها بطريقة “وحشية” بمساعدة عشيقها، بعد أن ضبطهما يمارسان “الرذيلة” في غرفة نومه بمحافظة القليوبية.

وفي التفاصيل، تلقت أجهزة الأمن في محافظة القليوبية، بلاغًا بالعثور على جثة شاب ممرض “م ع ب” 29 عامًا، مقتولًا داخل شقته في منطقة الخصوص، إثر ضربه بآلة حادة على رأسه ومخنوقًا بشال حول الرقبة.

وكشفت التحقيقات، أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة المجني عليه “ي م” 19 عامًا، وعشيقها “ع ز” 22 عامًا، وذلك بعد أن دخل عليهما الزوج شقة الزوجية فوجدهما يمارسان الرذيلة في حجرة نومه، فانهالت الزوجة والعشيق عليه ضربا وقتلاه ثم هربا معًا إلى محافظة أسيوط بصعيد مصر.

واعترفت الزوجة بأنها ارتبطت بعلاقة غير شرعية مع المتهم الثاني قبل أن تتزوج وبعد أن تزوجت عادت إلى علاقتها القديمة وتعددت لقاءاتها مع عشيقها داخل عش الزوجية وقت غياب زوجها.

وأضافت الزوجة، أنه في ليلة الحادث عاد زوجها فوجدها في أحضان عشيقها وهما عرايا تمامًا فأسرع العشيق بخنقه ثم ضربه على رأسه بقطعة حديد وبعدها توجها إلى أسيوط محل إقامته، حيثُ تولت النيابة التحقيق.