مصر.. حبس وزير العدل بعهد محمد مرسي 15 يومًا

أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، بحبس أحمد سليمان وزير العدل الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة لوزير العدل الأسبق، بضع تهم منها “الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ونشر وبث أخبار كاذبة”.

وألقت قوات الشرطة المصرية، مساء الثلاثاء، القبض على أحمد سليمان، في منزله في محافظة المنيا بصعيد مصر بعد رفع الحصانة عنه.