على هامش معرض “إيديكس 2018”.. مصر توقّع 15 اتفاقية تسليح مع 7 دول

أعلنت مصر، الأربعاء، توقيع 15 مذكرة تفاهم واتفاقية تسليح مع 7 دول، على هامش معرض “إيديكس 2018” للصناعات الدفاعية في القاهرة.

وأشار بيان للجيش المصري إلى توقيع 5 مذكرات تفاهم واتفاقيات تسليح مع باريس، أبرزها مع شركة “نافال جروب”؛ لتنفيذ أعمال بناء وصيانة، وتأمين لجميع الوحدات الفرنسية العاملة في البحرية المصرية.

كما تم توقيع اتفاقية مع الصين لتزويد مصر بطائرات موجَّهة دون طيار، وأخرى مع إيطاليا بخصوص أجهزة رادار متطورة.

وأضاف البيان أن 4 عقود وُقّعت مع بلغاريا، لتوريد أجهزة مراقبة ليلية وحرارية، و4 أخرى مع البرتغال، والبوسنة، وصربيا، لتوريد ذخائر مختلفة الأعيرة للأسلحة الصغيرة.

وانطلقت أعمال معرض “إيديكس 2018” الدولي الإثنين، وتختتم الأربعاء، وهو الأول من نوعه في البلاد.