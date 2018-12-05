إلقاء القبض على وزير العدل المصري في حكومة الرئيس السابق محمد مرسي

قال مصدران أمنيان ومصدر قضائي، اليوم الأربعاء، إنّ السلطات المصرية ألقت القبض على أحمد سليمان، وزير العدل في حكومة الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وتحقق معه بتهمة الانتماء لجماعة محظورة.

وأضاف المصدران الأمنيان أنّ “ضباطًا في قطاع الأمن الوطني المسؤول عن أمن الدولة في وزارة الداخلية، ألقوا القبض على سليمان في منزله بمحافظة المنيا مساء أمس الثلاثاء، ورحلوه إلى القاهرة صباح اليوم”، وفق رويترز.

وأوضح أحد المصدرين أنّ إلقاء القبض عليه “تم على أساس تحريات أجريت في الآونة الأخيرة”.

من جهته أكد المصدر القضائي أنّ نيابة أمن الدولة العليا بدأت اليوم الأربعاء، التحقيق مع سليمان الذي انتقد في وقت سابق من العام الحالي إلقاء القبض على قادة الجماعة وتقديمهم للمحاكمة بعد عزل مرسي في تموز/يوليو عام 2013.

إلى ذلك، كشف محمد سليمان نجل وزير العدل الأسبق أحمد سليمان، تفاصيل القبض على والده والتحقيق معه، لاتهامه بالتواصل مع الوسائل الإعلامية لجماعة الإخوان.

وقال سليمان في تصريحات لإرم نيوز، إن قوة أمنية داهمت منزل الأسرة بمحافظة المنيا جنوب القاهرة عند الساعة 11:30 من مساء الثلاثاء وألقت القبض على والده ومن ثم إيداعه حجز أحد مراكز الشرطة بالمحافظة.

وأضاف أن الجهات الأمنية رحلت والده صباح اليوم إلى نيابة أمن الدولة في منطقة التجمع الخامس بالعاصمة القاهرة للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة له.

ولفت إلى أن والده يخضع للتحقيق من الساعة الواحدة ظهراً أمام نيابة أمن الدولة، موضحًا أن عملية القبض عليه جاءت بناءً على بلاغ المحامي سمير صبري الذي تقدم به منذ عدة أسابيع.

وأشار إلى أن النيابة وجهت لوالده اتهامات بالتواصل مع المحطات الفضائية التابعة للإخوان وتحديدًا قناة الجزيرة القطرية، وكذلك نشر تدوينات معادية للنظام الحالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نافيًا حدوث أي تواصل بينهم وبين وزير العدل الأسبق منذ القبض عليه.