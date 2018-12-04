تطورات جديدة في قضية اتهام الفنانة رانيا يوسف بالفعل الفاضح (فيديو)

كشف أحد المحامين الذي تقدم ببلاغ ضد الفنانة المصرية رانيا يوسف، يتهمها فيه بالفعل الفاضح والفسق والفجور، عن نيته في سحب البلاغ وقبول اعتذار الأخيرة، عن ارتدائها الفستان الجريء في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وقال المحامي عمرو عبدالسلام في تصريحات تلفزيونية له ببرنامج “مساء دي إم سي” على فضائية “دي إم سي”: “أنا وعدد من المحامين تقدمنا ببلاغات ضد الفنانة رانيا يوسف بعد الصور التي تم تداولها بالفستان بسبب الصدمة التي تعرض لها المجتمع من جرأة الإطلالة”.

وأضاف: “ولكن بعد مداخلتها واعتذارها للشعب المصري عن الخطأ الذي وقعت فيه، وحفاظًا على مستقبلها وسمعتها وسمعة بناتها، تقبلنا اعتذارها”.

وتابع: “تم التنسيق بيني وبين المحامين الآخرين، وقررنا قبول اعتذارها، واتفقنا على سحب البلاغات المقدمة ضدها”.

وكانت البلاغات التي قُدمت ضد رانيا يوسف أسفرت عن تحديد يوم 12 يناير المقبل موعدًا لجلستها الأولى في القضية المتهمة فيها بالفعل الفاضح.

يذكر أن إطلالة رانيا في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي كانت عبارة عن فستان أشبه بـ”المايوه” تسبب في صدمة مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورها على نطاق واسع وتصدرها محركات البحث و”تويتر”، وإلى الآن مازالت القضية محل اهتمام الرأي العام في مصر.