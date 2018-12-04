سما المصري توجه كلامًا مسيئًا لميدو بعد دفاعه عن فستان رانيا يوسف

فتحت الراقصة الاستعراضية سما المصري النار على أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب نادي الزمالك الأسبق، بسبب دفاعه عن إطلالة الفنانة رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي.

وأعادت سما نشر تغريدة “ميدو” التي هاجم فيها منتقدي فستان رانيا في حفل ختام المهرجان قائلًا: “فستان رانيا يوسف وحش جدا بصراحة بس إنتو مال أبوكو هو عريان ولا لأ؟”.

وتابع: “هتنزلوا معاها القبر تتحاسبوا؟، والله والله والله 70% من الي هاجموها لو شافوها هيبوسوا إيديها ورجليها كمان!!”.

وعلقت الراقصة المصرية على تغريدة ميدو قائلة: “التويتة أهي للناس اللي بتقول إن الكابتن مقالش كده، بص يا كابتن صدقني هتصدقني بإذن الله، إنت بتقول اللي بينتقد فستان رانيا يوسف يتمنى يبوس رجليها، أنا يا كبتون ماتعودتش أبوس غير رجل أمي”.

وأردفت: “إنت بقى متعود تبوس رجلين حريم دي حاجة ترجعلك إنت.. اختشي عيب.. ننقد براحتنا حقنا، زي ما هي حقها تلبس اللي عايزاه لكن هتجيب سيرة أمهاتنا وأبهاتنا وكده هنقلب الترابيزة عليك إنت وأي حد.. أنا بقولك أهو”.

واختتمت المصري تعليقها قائلة: “مين هنا يا رجالة بيبوس رجل أمه بس؟ الرجالة ماتت في الحرب أصلها.. حد يمنشن الكابتن بقى عشان فولته عالي”.

وكانت سما المصري انتقدت في وقت سابق فستان رانيا يوسف، مشيرة إلى أن إطلالاتها التي تظهر بها في المناسبات المختلفة وعبر صفحتها، تعد محتشمة بالنسبة لما ارتدته الممثلة المصرية في المهرجان.

يذكر أن فستان رانيا يوسف في حفل ختام المهرجان كان أشبه بـ”المايوه”، وتسبب في موجة غضب واسعة بمواقع التواصل، وصلت إلى حد تقديم بلاغات ضدها، وتحديد يوم 12 يناير المقبل موعدًا لجلستها الأولى في القضية المتهمة فيها بالفعل الفاضح والفسق والفجور.