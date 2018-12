سما المصري توجه كلامًا مسيئًا لميدو بعد دفاعه عن فستان رانيا يوسف

View this post on Instagram

التويته اهي للناس اللي بتقول أن الكابتن ماقالش كده…بص ياكابتن صدقني هتصدقني باذن الله أنت بتقول اللي بينقد فستان رانيا يوسف يتمني يبوس رجليها أنا ياكبتون مااتعودتش ابوس غير رجل امي انت باه متعود تبوس رجلين حريم دي حاجه ترجعلك انت…اختشي عيب….ننقد براحتنا حقنا ذي ماهي حقها تلبس اللي عايزاه لكن هتجيب سيره امهاتنا وابهاتنا وكده هنقلب الترابيزه عليك انت واي حد…أنا بقولك اهو…..مين هنا يارجاله بيبوس رجل امه بس؟ الرجاله ماتت في الحرب اصلها….حد يمنشن الكابتن باه عشان فولته عالي????????????????