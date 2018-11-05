شاب يهتك عرض طفل مصري أثناء توصيله للحضانة

قضت محكمة في مصر، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 7 سنوات بحق شاب في محافظة سوهاج جنوب البلاد؛ لاتهامه بهتك عرض طفل 5 سنوات والتعدي عليه جنسيًا، أثناء توصيله من الحضانة إلى منزله وتهديده بسلاح أبيض.

وأصدرت محكمة جنايات سوهاج حكمًا بحبس المتهم “محمد.ن.ع” البالغ من العمر 27 سنة، سائق “توك توك”؛ لاتهامه بهتك عرض طفل 5 سنوات والتعدي عليه جنسيًا، عندما تلقى مركز شرطة ساقلتة بلاغًا من والدة الطفل مفاده التعدي جنسيًا على نجلها 5 سنوات وهتك عرضه.

وتشير التفاصيل إلى أنّ السيدة اتفقت مع المتهم على توصيل طفلها يوميًا إلى الحضانة وعودته مرة أخرى للمنزل، وفي يوم الحادث قام المتهم في الطريق العام بخلع ملابس الطفل بالقوة، تحت تهديد سلاح أبيض كان بحوزته، وتعدى عليه جنسيًا وهتك عرضه.

وكشفت التحريات صحة أقوال والدة الطفل بعد عرض طفلها على الطب الشرعي، وجرى القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها الآنف.