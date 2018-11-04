علاء مبارك معلقًا على اتهامات “نهب الأموال”: أكذوبة القرن

علق علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على اتهامات نهب الأموال في عهد والده الذي أطاحت به ثورة شعبية في مطلع عام 2011 وواجه على أثرها عددًا من القضايا متعلقة بالفساد والهيمنة على أموال الشعب والتلاعب بالبورصة وقصور الرئاسة وغيرها.

وشنّ علاء، في عدة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، هجومًا لاذعًا على الإعلام وبعض الصحف المحلية والغربية بسبب ما يسمى بـ”الأموال المنهوبة”.

وقال نجل الرئيس الأسبق: “من الصعب تصديق أن كل هذه الفبركة والأكاذيب ومليارات الدولارات أخطاء غير مقصودة! وبالتأكيد لم يكن توقيت إطلاقها صدفة أيضًا! يا ترى من المسؤول وما الهدف ومن المستفيد من إطلاق وتكرار هذة الأكاذيب والمصطلحات ! أسئلة تبحث عن إجابات”.

وتابع: “للأسف وعلى مدار السنوات السابقة افتقد البعض وخاصة في الصحافة والإعلام المصري إلى الكثير من هذه القيم والمبادئ واعتمدوا على نشر كم هائل من المعلومات والقصص المفبركة لتضليل الرأي العام”.

وأضاف في تغريدة جديدة: “الغريب أن كل من أطلقوا هذه المليارات هم أنفسهم من كذبوها وأنكروها فيما بعد ولكن بعد أن حققت الهدف المنشود»، متابعًا: “لقد تحمل القرن الكثير، نادي القرن وله كل الاحترام والتقدير ومحاكمة القرن وصفقة القرن وأُضيف أكذوبة القرن! وتستحق أكذوبة أموال مبارك المنهوبة لقب أكذوبة القرن بلا منافس، والحقيقة أن الذي تم نهبه أكبر وأخطر بكثير من أكذوبة أموال مبارك المنهوبة وهو نهب وسرقة عقول الناس”.

‏ولفت إلى أن النهب بدأ في 2011 في الجارديان عن ثروة قيمتها 70 مليار دولار، ثم جون كيري عضو مجلس الشيوخ الذي أعلن تجميد 31.5 مليار لمبارك في أمريكا ثم ظهرت مستندات مزورة (لأحد البنوك) عن ثروة منهوبة لمبارك قيمتها 620 مليار دولار، مضيفًا: “الغريب أن كل من أطلقوا هذه المليارات هم أنفسهم من كذبوها وأنكروها فيما بعد ولكن بعد أن حققت الهدف المنشود”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، قد قضت في أواخر شهر سبتمبر الماضي، بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك وحسن هيكل و7 آخرين على أمر حبسهم في قضية التلاعب في البورصة، بضمان مالي 100 ألف جنيه.

وقضت محكمة جنايات القاهرة أيضًا في وقت سابق بسجن علاء وجمال مبارك ووالدهما ثلاث سنوات في قضية فساد أخرى معرفة باسم “القصور الرئاسية” وأيدته محكمة النقض، وخرجوا جميعًا في يناير 2015 بعد قضاء مدة العقوبة.