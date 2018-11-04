بعد البطاطس والطماطم.. الفول ينضم لقائمة ضحايا الغلاء في مصر

تشهد مصر أزمة في أسعار الفول أحد أهم المنتجات استهلاكًا في البلاد، بعدما شهدت زيادة غير متوقعة، مسجلة 20 جنيهًا للكيلو مقارنة بعشر جنيهات، كما سجل سعر الطن 20 ألفًا مقابل 10 آلاف جنيه.

ويعتبر الفول أحد الأكلات الشهيرة عند المصريين ما يجعل للزيادة الحالية تأثيرات سلبية خاصة على الطبقات الأكثر فقرًا.

تساؤلات حول الأزمة

وطرح النائب محمود شعلان، في طلبه الذي قدمه للبرلمان عددًا من التساؤلات بشأن الأسباب التي أدت إلى الأزمة، كما أكدت النائب ثريا الشيخ أن نسبة المساحة المزروعة بالفول تقلصت من 250 ألف فدان إلى 120 ألف فدان فقط.

بالإضافة للعامل السابق تعتبر البرلمانية المصرية في حديث لـ”إرم نيوز” أن أزمة الأسعار التي تشهدها البلاد ترجع في أغلبها إلى سياسة الاحتكار نتيجة غياب الرقابة.

من جانبها كانت وزارة الزراعة على علم بقدوم تلك الأزمة التي أطلت بشكل مفاجئ على المستهلكين والتجار، حيث بدأت الوزارة بخطة استباقية لزراعات المحصول الشتوي في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي في 27 مديرية زراعية، خاصة القمح والفول البلدي، من خلال طرح أصناف جديدة مبكرة النضج، تمتاز بإنتاجيتها العالية وتقاوم الأمراض المختلفة، لسد الفجوة والحد من الاستيراد واستبعاد الأصناف ضعيفة الإنتاج، إذ يعتبر الفول البلدي المحصول البقولي الأول الذى لقب بمسمار البطن “طبق الفول”، إلا أن هذا لم يستطع أيضًا تفادي الأزمة.

وقالت البرلمانية ثريا الشيخ إن “هناك دولًا تزرع الفول خصيصًا لتصديرها للسوق المصرية، أهمها فرنسا وإنجلترا وأستراليا وروسيا، متسائلة في الوقت نفسه، لماذا لا تزيد مصر المساحة المزروعة بالفول خاصة مع قابلية التربة المصرية لهذا المحصول؟”.

الاستهلاك والعجز والفجوة

وقال حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، إن “مصر كانت تزرع 400 ألف فدان من الفول البلدي، لكن تعرضت زراعة الفول لفيروس قضى على إنتاجيته، ما أدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعته، ومنذ التسعينيات تراوحت زراعة الفول ما بين الارتفاع والانخفاض حتي وصلت لأدنى مستوياتها هذه الأيام، حيث لا تزيد المساحة المزروعة عن 75 ألف فدان، ما أدى إلى اعتماد مصر على الاستيراد”.

وتابع، “مصر تستهلك 500 ألف طن فول سنويًا وينتج الفدان في المتوسط 10 إردب أي ما يعادل 1.5 طن فول ناضج، أي أننا نحتاج من 350 إلى 400 ألف فدان زراعه لكي نكتفي ذاتيًا”.

وأضاف نقيب الفلاحين، في بيان تفصيلي بشأن الأزمة، أن المحتكرين يسيطرون على سوق الفول في مصر، لأن البلد تستورد 80% تقريبًا من احتياجات الفول في ظل غياب كامل للجهات المعنية، سواء وزارة تموين أو زراعة، أي إحداث توازن إما بالاستيراد أو بالزراعة، ولذا نطالب الجهات المعنية بالتدخل السريع لإنقاذ وجبة (الغلابة) من أنياب المستوردين المحتكرين، على حد وصفه.

سبب الارتفاع الجنوني

وأشار أنه لحل هذه الأزمة على الحكومة محاربة المحتكرين والتدخل لإحداث توازن بالسوق عن طريق الاستيراد، وتوفير الفول على بطاقات التموين.

وأكد أن قلة المعروض الآن إهمال من وزارة التموين وترك المجال لمافيا الاستيراد، قائلًا: ” إن قلة المعروض عالميًا ليس صحيحًا، فلو كان صحيحًا فمن أين استورد التجار كل تلك الكمية”، موجهًا أصابع التهام لوزارة التموين لإهمالها وتأخرها عن توفير احتياجات السوق قبل الدخول في الأزمة لفتره كافية.

كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي

وأشار إلى أن عودة مصر للاكتفاء الذاتي من الفول يجعل الدور الأكبر على عاتق وزارة الزراعة، من خلال توفير البذور الكافية ذات المواصفات المقاومة للأمراض عالية الإنتاجية مبكرة النضج، وإرشاد وتوعية المزارعين بالأصناف المناسبة لأراضيهم، سواء من حيث نوع التربة أو المناخ والميعاد المناسب للزراعة، بالإضافة إلى الاتجاه لزراعة الفول محملًا على المحاصيل البستانية والطماطم والقصب حتى يتم توفير الأرض الكافية.

خطة حكومية

من جانبه، قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إن مصر لديها خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنتين القادمتين، موضحًا أن الوزارة ستبدأ الموسم الشتوي بزراعة 130 ألف فدان بدلًا من 80 ألف السنة الماضية، وقامت بالفعل بتوزيع (التقاوي) على الفلاحين.

وأوضح عبدالدايم، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” أن مصر يلزمها زراعة 300 ألف فدان سنويًا حتى تعلن اكتفاءها الذاتي، موضحًا أن الفلاح المصري بدأ يتجه بإرادته دون توجيه من الوزارة لزراعة الفول وذلك بعد ارتفاع سعره وربحيته.

وأضاف حامد أنه بمجرد سد العجز من خلال زيادة الرقعة المزورعة سيتم انخفاض السعر تدريجيًا، مشيرًا إلى أن مهمة ضبط الأسواق مسؤولية وزارة التموين، قائلًا: “نحن وزارة إنتاج ولو كان لدينا دور رقابي فسيكون إضافيًا”.