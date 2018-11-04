لأول مرة.. السيسي يعلق على اغتيال السادات (فيديو)

علّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، على حادثة اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، وارتباط اغتياله بسعيه وراء السلام.

وقال السيسي خلال كلمته بمنتدى شباب العالم، المُقام في مدينة شرم الشيخ، إنه “ليس هناك علاقة بين رؤية الرئيس الراحل أنور السادات للسلام وبين حادث اغتياله”، مشيرًا إلى أن “رؤية السادات للسلام كانت عملًا متفردًا يُحسب له طوال العمر”.

وأضاف أن “رؤية القادة دائمًا ما تكون أهم العناصر المؤثرة في تحقيق السلام، سواء داخل الدول أو السلام الخارجي”، منوهًا إلى أن “قدرة القيادة السياسية على قراءة الموقف تؤثر في اتخاذ قرار السلام”.

وتابع: “لن نقول إن ثمن رؤية السادات للسلام كان اغتياله، الثمن هو الجهد الذي بذله لتحقيق السلام، حيث إن السادات تحرك بإيجابية ومثابرة حتى حقق ما كان يسعى إليه”.

وعقب تعليق السيسي على علاقة اغتيال الرئيس السادات بتحقيقه للسلام، تصدّر وسميْ “#منتدى_شباب_العالم” و”#السادات”، قائمة الوسوم الأكثر تداولًا في مصر عبر “تويتر”.

إزاء ذلك، كتب أحد رواد “تويتر” قائلًا: “أفضل رئيس مصري في عصر الدولة الحديثة، وأكثر من تنطبق عليه مقولة ويل لمن سبق عقله زمنه، لكنه أخطأ بفتح المجال للتيار الديني بدون قيود، فدفع حياته ثمنًا لذلك”.