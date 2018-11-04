بمشاركة 72 دولة.. تصميم نصب “الإنسانية” التذكاري في مصر 

صمَّم نحاتو 72 دولة مشاركون في منتدى شباب العالم بمصر، نصبًا تذكاريًّا لإحياء الإنسانية قرب جبل موسى الشهير شرقي مصر.

جاء ذلك بحسب بيان للمنتدى المنعقد بمنتجع شرم الشيخ، الذي بدأت فعالياته السبت لمدة 4 أيام، بمشاركة أكثر من 5 آلاف شاب ممثلين لـ 160 دولة، وبحضور مسؤولين من مختلف أنحاء العالم.

وقال بيان لمنتدى شباب العالم، إن “الفكرة الرئيسة للنصب التذكاري، جاءت في صورة إقامة صرح يضم رمزًا للإنسانية؛ بأنْ يكون كل رمز معبرًا عن منظور دولة من دول العالم”.

وأوضح أنه “تم التشديد على ضرورة توحيد مقاييس القطع الفنية للنصب لبيان تساوي الحقوق الإنسانية في كل مكان مهما اختلفت الأديان والثقافات، وعليه تم تحديد مقياس القطع الفنية واختيار القلب كرمز للإنسانية”.

وتقدَّم للاشتراك في العمل 400 نحات من مختلف دول العالم شارك منهم 72 نحاتًا يمثلون 72 دولة حضر منهم إلى مصر 68 نحاتًا في حين أرسل نحاتو كلّ من الدنمارك وفلسطين والإمارات والفلبين منحوتاتهم إلى مصر، فيما تتراوح أعمار النحاتين المشاركين بين 22 و 73 عامًا، دون تفاصيل أكثر عن الجنسيات والمدد الزمنية للعمل.

وتم اختيار الشكل الدائري لتوزيع القلوب داخل النصب التذكاري لتأكيد فكرة الوحدة والتعادل مع وضع القلب المصري في المنتصف.

ووفق البيان “تم تزويد الأعمدة الحاملة للقطع الفنية بوحدات إضاءة وجعل الأعمدة بيضاء اللون ترسيخًا لفكرة النقاء وتأكيدًا للمشهد الجنائزي الذي نتج عن أحداث العنف حول العالم”.

وأشار البيان إلى أنه “تم اختيار موقع إقامة النصب التذكاري في نقطة يحتضنها الجبل وتطل على المدينة من نقطة مرتفعة تجعلها الأقرب للسماء”.

ووفق تقارير صحيفة محلية، يوجد النصب التذكاري بمنطقة جبل موسى، الذي ينسب للنبي موسى الذي كلّمه ربه في هذا الجبل، حيث جبل كاترين المعروف بـ”جبل طور سيناء”، الذي يعد من أعلى القمم الجبلية في مصر إذ يبلغ ارتفاعه 2132 مترًا، وتوجد في أعلى قمته كنيسة يونانية صغيرة وجامع.