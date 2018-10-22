تامر حسني يحيي أول حفل غنائي بعد الوعكة الصحية المفاجئة

أعلن الفنان المصري تامر حسني موعد حفله الغنائي المقبل، الذي يعد الأول له بعد تخطيه الأزمة الصحية المفاجئة التي ألمت بأحباله الصوتية، مشيرًا إلى أنه سيحيي حفل مفوضية الاتحاد الأفريقي في 9 نوفمبر/تشرين أول القادم.

ونشر المغني المصري إعلان الحفل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، برفقة الفنان محمود العسيلي، ومعلقًا على ذلك بالقول: “حفل 9 نوفمبر2018 في مفوضية الاتحاد الأفريقي”، والمقرر إقامته في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وكان حسني قد كشف منذ يومين عن التقرير النهائي لحالته المرضية، بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة منذ 10 أيام، نقل إلى المستشفى على إثرها، موضحًا أنه “تعافى تمامًا بفضل الله”.

وأوضح أن ما يحتاجه هو تمارين صوتية بسيطة، وجلسات لتفتيح الشعب الهوائية، وتهيئة الصوت تدريجيًا للعودة إلى حالته الطبيعية.

وتقدم الفنان الملقب بـ”نجم الجيل”، بجزيل الشكر للفريق الطبي الذي أشرف على علاجه طوال الفترة الماضية، مشددًا على أنه تعافى بفضل رعايتهم الفائقة ونصائحهم.

يذكر أن حسني فاجأ جمهوره في الحادي عشر من الشهر الجاري، بإعلان إصابته بوعكة صحية مفاجئة بعد تصويره حلقة من برنامج “صاحبة السعادة”، وأنه قد يضطر إلى إجراء جراحة عاجلة في أحباله الصوتية ما أثار قلق وخوف جمهوره.