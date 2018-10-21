الأمن يعتقل مؤلف كتاب “هل مصر بلد فقير حقًا؟”

أوقفت السلطات المصرية، الأحد الدكتور عبدالخالق فاروق، أحد أكبر أساتذة الاقتصاد في البلاد، ومؤلف الكتاب الشهير “هل مصر بلد فقير حقًا؟”، وكانت قد أوقفت طبع الكتاب مؤخرًا.

وذكرت نجلاء سلامة، زوجة فاروق، بأن قوة أمنية ألقت القبض على زوجها واقتادته إلى قسم شرطة مدينة الشروق في القاهرة.

وقالت “سلامة” عبر صفحة زوجها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إنه “تم القبض على الدكتور عبدالخالق فاروزق وتم اقتياده إلى قسم شرطة الشروق”.

وكانت الأجهزة الأمنية قد صادرت كتاب “هل مصر بلد فقير حقًّا؟” من المطبعة، الأمر الذي دفعه إلى تحميل نسخة إلكترونية على شبكة الإنترنت.

ويتناول الكتاب الجديد لفاروق الوضع الاقتصادي في مصر، ومأزقه في ظل سيطرة “رأسمالية المحاسيب” في 27 فصلًا.

ويحاول الكتاب الإجابة عن سؤال “هل مصر بلد فقير حقًا؟”، فضلًا عن أنه يطرح نماذج من شركات رأسمالية، وتقدير قيمة الأصول والممتلكات، والمباني الحكومية.

ويشير الكتاب إلى أزمة المساكن الفارغة والموارد المهدرة، من وحي نتائج التعداد الأخير، متطرقًا إلى سياسات الإهدار الحكومي ومنها السيارات الحكومية نموذجًا.